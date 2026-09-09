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Регионы России

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Анонсирована интерактивная игра по аниме «Монолог фармацевта» на 2027 год

Анонсирована интерактивная игра по аниме «Монолог фармацевта» на 2027 год

Студии KOEI TECMO и Gust совместно с TOHO Games объявили о разработке первой крупной интерактивной видеоигры по популярному аниме-сериалу «Монолог фармацевта» (The Apothecary Diaries).

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