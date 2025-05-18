Бывший главный тренер сборной России, «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев отметил, что в КХЛ не придали бы особого значения новому рекорду по голам в регулярных чемпионатах, в отличие от случая с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, который стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
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