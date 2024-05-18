Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Беглов давно продал с потрохами весь Питер айзерам и другим мигрантам .Его прямая вина что чурка таджик убил 7 Питерцев русских . а сам вынырнул и обсыхал на крыше автобуса пока русские умирали внутри автобуса двери которого подонок с азии заблокировал .А Фирму "Такси" крышует сам Беглов , потому у нее не отняли лицензию после 23 штрафов .Беглова надо не просто выгнать с должности а судить как предателя России