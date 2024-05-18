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Петербургский дневник

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Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике

Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике

Губернатор посадил дерево на Якорной площади в Кронштадте В ходе празднования 320-летия Кронштадта губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике и вместе с волонтерами посадил липу на Якорной площади в Кронштадте.

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Комментарии
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андрей картаев
сразу вспоминаю надувное бревно Ленина а тут пять липок Беглова
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16 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Беглов давно продал с потрохами весь Питер айзерам и другим мигрантам .Его прямая вина что чурка таджик убил 7 Питерцев русских . а сам вынырнул и обсыхал на крыше автобуса пока русские умирали внутри автобуса двери которого подонок с азии заблокировал .А Фирму &quot;Такси&quot; крышует сам Беглов , потому у нее не отняли лицензию после 23 штрафов .Беглова надо не просто выгнать с должности а судить как предателя России
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11 час.

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