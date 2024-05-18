Губернатор посадил дерево на Якорной площади в Кронштадте В ходе празднования 320-летия Кронштадта губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике и вместе с волонтерами посадил липу на Якорной площади в Кронштадте.
Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
андрей картаев
сразу вспоминаю надувное бревно Ленина а тут пять липок Беглова
Ответить
16 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Беглов давно продал с потрохами весь Питер айзерам и другим мигрантам .Его прямая вина что чурка таджик убил 7 Питерцев русских . а сам вынырнул и обсыхал на крыше автобуса пока русские умирали внутри автобуса двери которого подонок с азии заблокировал .А Фирму "Такси" крышует сам Беглов , потому у нее не отняли лицензию после 23 штрафов .Беглова надо не просто выгнать с должности а судить как предателя России
Ответить
11 час.
Свежие комментарии