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Закон и Порядок

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  • Марина Свобода
    Во первых, зачем так подробно цитировать, итак все все знают. Во вторых, надоело поливание друг друга грязью. Убрали ...На выход. Россия ...
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Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом России

Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом России

Вообще вопрос с крымскими татарами непростой, и уж точно крайне важный. Утверждать то, что, согласно переписи населения 2021 года, их в Крыму всего 12,7% и ни на что повлиять они не могут - это очень упрощенный подход.

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Комментарии
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Первый раз узнала, прочла в этой статье, что Аллах акбар оказывается русофобская кричалка. Очень удивлена!
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