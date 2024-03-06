Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом России

Вообще вопрос с крымскими татарами непростой, и уж точно крайне важный. Утверждать то, что, согласно переписи населения 2021 года, их в Крыму всего 12,7% и ни на что повлиять они не могут - это очень упрощенный подход.
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