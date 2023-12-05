Республиканцы покинули Конгресс перед выступлением Зеленского

Сенатор-республиканец Митт Ромни рассказал, почему Зеленский “отказался” выступать перед Конгрессом. По словам Ромни, Зеленскому не перед кем было выступать, республиканцы просто покинули зал и ушли, отказавшись слушать Зеленского «Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки.