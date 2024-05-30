Тарханов заявил, что в «Урале» опоздали с увольнением Гончаренко

Александр Тарханов отреагировал на увольнение Виктора Гончаренко из «Урала». Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Александр Тарханов прокомментировал решение президента «Урала» уволить с поста наставника команды Виктора Гончаренко.
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