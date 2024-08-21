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В фондовом режиме: западные НПО будут контролировать выборы в Молдавии

В фондовом режиме: западные НПО будут контролировать выборы в Молдавии

Политические процессы в Молдавии полностью контролируются из-за рубежа, а неправительственные организации (НПО), которые финансируют страны Запада, намерены контролировать президентские выборы в республике и референдум о ее вхождении в ЕС.

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