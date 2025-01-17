У России есть все основания считать, что Украина совершила атаку на газопровод «Турецкий поток» по наводке США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский сжиженный природный газ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии