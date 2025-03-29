Два варианта: в Киеве раскрыли, что осталось Зеленскому после слов Путина

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. После заявления президента России Владимира Путина о необходимости обсудить установление на Украине временного правительства под управлением ООН у Владимира Зеленского осталось два варианта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.