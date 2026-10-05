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Иркутск Сегодня

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Студенты-ветеринары помогают спасти сельское хозяйство Приангарья

В Иркутской области идет масштабная вакцинация от заразного узелкового дерматита (ЗУДа). И на передовой — не только опытные врачи, но и студенты! Руководитель службы ветеринарии Иркутской области Андрей Лим рассказал о работе сводного противоэпизоотического отряда, в который вошли «Айболиты» из Иркутского ГАУ имени А.

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