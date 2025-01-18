В Германии признали рост военного потенциала России

В России растет объем производства боеприпасов и запасов вооружения на складах, заявил генерал-майор, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью изданию Welt am Sonntag.
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