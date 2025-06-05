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Отстреливающий собак россиянин попал на видео

Отстреливающий собак россиянин попал на видео

Мужчина ходил с оружием по улицам Нижнего Новгорода и отстреливал собак. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash и опубликовал видео с камеры домофона.

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Комментарии
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Виктор Лозовский
Ищут пожарные, ищет милиция что б наградить защитника людей
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11 час.
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