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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Штутгарт» при Хенессе набирает 2,03 очка в среднем за матч Бундеслиги – это клубный рекорд. Команда идет 3-й

В игре 26-го тура Бундеслиги «Штутгарт» в гостях победил «Хоффенхайм» (3:0). Этот матч стал 34-м по счету для главного тренера Себастьяна Хенесса во главе «Штутгарта» в Бундеслиге.

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