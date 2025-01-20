Освобожденные в Газе заложницы получили «подарки» от ХАМАС

Три освобожденные заложницы в секторе Газа получили «подарки» от ХАМАС. Как уточняется в публикации The Jerusalem Post, представители палестинского движения вручили заложницам «на память» пакеты «с подарками».
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