Правда про Вакцинацию в РФ пока под запретом...

СССР-РоссияЗдоровьеПравда про Вакцинацию в РФ пока под запретом...Что думаете, господа ?? Лично я не верю таким РЕЧАМ и текстам, но прочла дабы знать и понимать о чём это они.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьUSUri StrukowВ свое время русский врач-вирусолог спас Индию от холеры и чумы по просьбе англичан. Разработал обе вакцины в одиночку за 3 месяца. Все это происходило ВО ВРЕМЯ эпидемии. В середине 20го века была всемирная эпидемия полиомиелита. Именно ВО ВРЕМЯ эпидемии путем вакцинации СССР сначала прекратил эпидемию у нас, а затем спасли япошек. Есть такая тема- так как русских невозможно сделать рабами и победить в войне, они должны просто сами вымирать. И пропаганда против вакцинации в то время, когда гейропейцы и пиндосы дерутся за вакцину, заставляет задуматься. Еще на западе не рекомендуют финансировать в России разработки, связанные со здравоохранением. Не буду ничего рекомендовать, каждый пусть решает сам. Но Россия всегда была лидером в вакцинации, особенно во времена Союза. Если мы сохранили хотя бы малость, то это уже хорошо. Если прививаться, то только своим.ГНГалина НазароваКто это такой бред накарябал??? Очередной ипанутый антиваксер, не иначеМихаил Афонинзабавно слышать инфу как в итоге такие протестуны дохнут от ковидаGGarryне прививайся....дЭбилы должны уйтиИИринаПо моему просто очевидный очередной вброс. Во всяком случае собраны все бредни, гулявшие по интернету. Одно только заявление "профессоров", что прививки вообще (!) не нужны - уже понятен уровень дури. А такого бреда в этой длинной писанине полно. И, как обычно, ни одного мнения вакцинированных, сделавших это по уму, а не в ТЦ прямо перед поездкой за тридевять земель. Нет ни одного мнения выживших в красной зоне. Вообще речь идет о здоровье и жизни десятков миллионов людей, особенно наших детей, поэтому такие заявки еще и беспредельно аморальны.Ночной кошмарШафалинов хирург, может быть, и хороший. но в вирусологии он такой же бездарь, как и районный гинеколог, или таксист Мухозасранска. Собрал бред со всего интернета и выдаёт его за свои собственные "умные" мысли. Думаю, он такой же оплаченный агент Госдепа, как и врачи из " Альянса врачей", входящего в объединение «Профсоюз Навального», в котором нет ни одного специалиста по вирусам и вакцинам. В основном, семейные и детские врачи, разбавленные слегка специалистами по внутренним заболеваниям. И эти вот бездари и недоучки распространяют всякую херню (извините за мой французский) о вакцинации. А сами вирус от бактерии отличить не могут.Валерий ВорожищевМожно напомнить, что первым этапом "перезагрузки", созданной мировыми паразитами по стерилизации населения земли, была испанка. Всё об этом в информационном поле вычищено и вы не найдёте достоверной информации о том времени, только Греция обошло эту участь, где не было вакцинации.ИКИосиф Калинин"Вакцинация на что-то там влияет.... вакцинация - это вред здоровью... и т.п." А на простой вопрос - откуда это известно, невнятный ответ - исследований не проводилось, но я так считаю. Интересно, этот "уважаемый" врач знает о том, что в СССР вакцинация была стандартной процедурой: все вакцинировались от кори, чумы еще от чего-то. У меня с детства на руках следы от этих прививок. И ничего - прожил до старости и пока помирать не собираюсь. А потому прививку от ковида сделал.Комментировать
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