На Тайване заявили о планах возобновить диалог с Пекином

Несмотря на напряженные отношения между Пекином и Тайбэем, на острове надеются вернуться к диалогу, но на определенных условиях, заявили «Известиям» в Тайбэйском экономическом и культурном представительстве (TECRO) в Вашингтоне, де-факто посольстве Тайбэя в США.