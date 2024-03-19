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На Тайване заявили о планах возобновить диалог с Пекином

На Тайване заявили о планах возобновить диалог с Пекином

Несмотря на напряженные отношения между Пекином и Тайбэем, на острове надеются вернуться к диалогу, но на определенных условиях, заявили «Известиям» в Тайбэйском экономическом и культурном представительстве (TECRO) в Вашингтоне, де-факто посольстве Тайбэя в США.

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