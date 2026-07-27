Врач-косметолог — о трендах мужской эстетической медицины

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» По данным International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), количество эстетических процедур среди мужчин за последнее десятилетие выросло более чем на 70%, и динамика продолжается.
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