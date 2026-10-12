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Регионы России

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Вячеслав Володин назвал Украину «концлагерем» под руководством Зеленского

Вячеслав Володин назвал Украину «концлагерем» под руководством Зеленского

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс» 12 октября заявил, что Украина превратилась в большой концлагерь во главе с Владимиром Зеленским и созданной «коалицией желающих».

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