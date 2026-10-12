Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс» 12 октября заявил, что Украина превратилась в большой концлагерь во главе с Владимиром Зеленским и созданной «коалицией желающих».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым