Мнение: «Движение Украины в ЕС – это путь в тмутаракань, путь в никуда», – Вадим Колесниченко

Политик Вадим Колесниченко в программе «Мнение» заявил, что вся философия украинской государственности построена на идее вступления в Европейский союз и НАТО, ради которой Киев готов жертвовать собственной экономикой и благополучием собственного населения.
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