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Татар-информ

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В Актаныше люди с ОВЗ объединились для плетения масксетей бойцам СВО

В Актаныше люди с ОВЗ объединились для плетения масксетей бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой В Центре детского творчества Актаныша собрались жители с ограниченными возможностями здоровья из разных населенных пунктов района, чтобы изготовить маскировочные сети для участников специальной военной операции.

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