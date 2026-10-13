В Актаныше люди с ОВЗ объединились для плетения масксетей бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой В Центре детского творчества Актаныша собрались жители с ограниченными возможностями здоровья из разных населенных пунктов района, чтобы изготовить маскировочные сети для участников специальной военной операции.
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