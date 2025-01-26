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Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в этом году

Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в скором времени ожидает развязки украинского конфликта.По мнению Лукашенко, в 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, но при этом США не заставят Россию что-то сделать без учёта её интересов.

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