Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в скором времени ожидает развязки украинского конфликта.По мнению Лукашенко, в 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, но при этом США не заставят Россию что-то сделать без учёта её интересов.