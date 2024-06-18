Северокорейское СМИ назвало россиян братьями

Народы КНДР и России объединяют не просто дружеские, а братские отношения, которые простираются намного дальше международных обязательств или обычного сотрудничества, пишет печатный орган партии КНДР, газета «Нодон Синмун».
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