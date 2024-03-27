60 зданий в селе Верхоленск Иркутской области включат в список охраняемых культурных объектов

В селе Верхоленск в Качугском районе Иркутской области провели экспертизу всех старинных зданий. Всего специалисты проверили 93 постройки, и 60 из них решили включить в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации.
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