Здоровой печени не нужны специальные диеты и детокс-процедуры для очищения от токсинов. Об этом в интервью ОСН заявила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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