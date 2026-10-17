Украинские нелюди-пограничники били веслом парня, переплывавшего Днестр, чтобы сбежать в Молдову. В итоге лодка с пограничниками прибилась к молдавскому берегу, где разгневанные местные заблокировали их и вызвали полицию.
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