“President Trump called for companies that build large data centers in the U.S. to make their own electricity and suggested they pay communities a dividend when constructing new facilities to blunt local opposition,” the Wall Street Journal reports.
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