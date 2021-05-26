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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 мая 2021 года.

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 мая 2021 года.

Энергетический прогноз на двадцать седьмое число пятого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1260 =Биополе - это астральное тело плюс эфирное тело; эфирное тело окутывает снаружи астральное тело человека = Восприятие - это чудо, призванное показать нашу невероятную способность создавать Реальность вне нас =Главное, нет никаких благ, которые могут увеличить время! Ведь оно для человека, живущего на Земле, имеет обратный отсчёт = Два основных свойства сознания: первое – это сверхинтуиция и второе — управление субъективной реальностью = До тех пор, пока человек зависит от мнения других, от событий внешнего Мира, - он крайне уязвим и непременно несчастлив = Излишняя привязанность к чему-либо или к кому-либо рождает и постоянное беспокойство потерять это =Квантовый Переход – это переход из состояния человека в состояние Богочеловека – творца и помощника Создателя  Мастер всё создаёт для всеобщего блага и все его творения уникальны и необходимы, он с радостью делится ими с другими =Настоящий прогресс Человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности = Наше воображение – это огромная Сила, творящая нашу Жизнь в положительную или отрицательную сторону= Непрощённые обиды меняют характер человека не в лучшую сторону, вызывая физические болезни и страдания = Прежде всего, научитесь искусству жить среди людей так, чтобы не страдать самим и не приносить страданий другим = Примите свои странности.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ:"Квантовый Переход – это переход из состояния человека в состояние Богочеловека – творца и помощника Создателя ".

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