Учитель разбил телефон о голову шестиклассника в Ленобласти

Учитель разбил телефон о голову шестиклассника в Ленинградской области, сообщил источник РЕН ТВ."Ребенок в сопровождении родителя обратился в травмпункт после происшествия в школе", – рассказал собеседник.
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