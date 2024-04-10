Расчеты беспилотников уничтожили в ДНР артустановку M777 ВСУ

Для удара использовался боеприпас «Ланцет» Расчеты беспилотников ZALA Южной группировки ВС РФ ликвидировали артиллерийскую установку украинской армии барражирующим боеприпасом «Ланцет» на донецком направлении, рассказали в Министерстве обороны России.
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