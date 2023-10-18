Нет, возвращенцы: почему мы не ждём релокантов назад

Валерий Дюков вернутся и с лопатами их отправлять на поднятия Колымы, как они её развалили после СССР щас пусть там всё востанавливают, а то они опять метят вернутся в свои кресла к своим кармушкам.....

Людмила Свириденко Если власти приятно, когда её г-ном поливают, пусть принимают обратно сбежавших. Тем самым подтверждая, что, когда бежавшие называли власть России г-ном, они были правы!