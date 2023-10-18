Фото: ТАСС / Артем Геодакян 17 октября 2023, 19:00. Надежды сбежавших из России разбивает обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен.
Нет, возвращенцы: почему мы не ждём релокантов назад
Комментарии
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Валерий Дюков
вернутся и с лопатами их отправлять на поднятия Колымы, как они её развалили после СССР щас пусть там всё востанавливают, а то они опять метят вернутся в свои кресла к своим кармушкам.....
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7 час.
Людмила Свириденко
Если власти приятно, когда её г-ном поливают, пусть принимают обратно сбежавших. Тем самым подтверждая, что, когда бежавшие называли власть России г-ном, они были правы!
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7 час.
Владимир
"Но прежде беглые хотели бы получить гарантии, что их не станут тут осуждать." Плевать им - будут их осуждать или нет. Тут вопрос как у Чубайса и Рогозина - почем осуждать будут и как при необходимости этого избежать. У Фридмана встанет вопрос - сколько отдать в случае чего.
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1 час.
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