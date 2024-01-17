Hyundai Elantra с пробегом возглавила топ-8 лучших авто по цене до 900 тысяч рублей

Растущие цены на новые автомобили вынуждают автовладельцев делать выбор в пользу машин с пробегом. Эксперты авторитетного ресурса AutoBlog перечислили модели до 900 тысяч рублей, которые станут хорошим приобретением в 2024 году.
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