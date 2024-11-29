L'Équipe: Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма обеспокоен своим положением во французском клубе. По информации L'Équipe, Доннарумма был крайне недоволен решением главного тренера Луиса Энрике оставить его в запасе во встрече Лиги чемпионов c мюнхенской «Баварией».