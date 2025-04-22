В Лондоне будут спасать Зеленского любыми способами – украинская пресса

Вашингтону нужна сделка по Украине, Москва не против. В таком раскладе киевское руководство в нынешнем его составе становится полностью лишним и спастись может только при помощи британо-французского негласного союза.
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