Помощника психотерапевта Андрея Курпатова осудили за хищение в Петербурге

Иевскому дали шесть лет в колонии общего режима Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии бывшего личного помощника психотерапевта Андрея Курпатова за хищение у последнего более 78 млн рублей, а также дорогих часов и серег, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.