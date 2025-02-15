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Орбан уверен, что конфликт на Украине можно завершить за полгода и даже раньше

Орбан уверен, что конфликт на Украине можно завершить за полгода и даже раньше

В основе урегулирования конфликта на Украине, который можно завершить в течение шести месяцев, должна быть реинтеграция России в международную систему безопасности, восстановление нормальных отношений между Россией и мировым сообществом, а также возобновление экономического сотрудничества между странами.

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