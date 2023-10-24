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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

Как Путин очередной раз подсунул американской разведке нужные знания

Как Путин очередной раз подсунул американской разведке нужные знания

Русские опять что-то удумали (управы на них нет, честное слово!). И главное, нет бы молча это сделать.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;Русские опять что-то удумали&quot;. Российской Федерации разве не существует? Остались только русские? Тоже ослеп как Царьград?
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4 д.
Татьяна Петрова
Расул Гамзатов: «В Дагестане – я аварец, в России – дагестанец, а за границей – я русский» ....     Слово «русский» в древних текстах в большинстве случаев является определением земли (русская земля), а не людей, на этой земле проживающих. В качестве этнонима оно стало употребляться только в последние несколько веков. Слово «русский» характеризует не национальную общность людей, а цивилизационную общность разных народов. И потому оно органично применимо и к славянам, и к татарам, и к грузинам, и к калмыкам, и к представителям иных народов нашей региональной цивилизации, если им свойственен определённый смысл жизни, приверженность к общим идеалам.
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4 д.
VB
Vasiliy Belokurov
Не зря же И.В.Сталин говорил, что он - русский!
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3 д.

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