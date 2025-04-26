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ФедералПресс

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Патриарх Кирилл призвал россиян изучать Маркса

Патриарх Кирилл призвал россиян изучать Маркса

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии вручения диплома почетного доктора Московской духовной академии патриарху Сербскому Порфирию призвал изучать философию, включая марксистскую, для лучшего понимания вызовов современности.

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