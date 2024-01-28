Тренер Плющев назвал нормальным спад хоккеиста Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился размышлениями о спаде результативности российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, отметив, что время берет свое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии