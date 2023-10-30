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«Монжаро» на минималках: тест и обзор Livan X3 Pro

«Монжаро» на минималках: тест и обзор Livan X3 Pro

Обсуждать внешность автомобиля — сомнительная затея. Однако Livan X3 Pro напоминает много машин сразу: решетка радиатора — Monjaro на минималках, фары — Lifan X60, задние фонари чем-то перекликаются с Chery Tiggo 4.

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