Синоптики пообещали россиянам февральские «перевертыши» в конце зимы

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. В конце февраля погодные условия в Европейской России преподнесут неожиданный сюрприз: в северных регионах потеплеет до аномально высоких значений, а на юге установятся непривычные для этих мест морозы.
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