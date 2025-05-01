Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет высказался по поводу заключённых властями Киева и Вашингтона договорённостей по поводу совместной добычи ценных ископаемых и передачи прав на их месторождения.