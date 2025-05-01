Депутат Шеремет назвал сделку по недрам попыткой обмануть Трампа

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет высказался по поводу заключённых властями Киева и Вашингтона договорённостей по поводу совместной добычи ценных ископаемых и передачи прав на их месторождения.
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