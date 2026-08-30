Соляная тюрьма

Некоторые дома не принимают новых жильцов — они их впитывают, как старая соль впитывает влагу, и уже не отпускают.
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