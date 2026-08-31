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Look: Firefighters rescue macaw stranded in California tree

Look: Firefighters rescue macaw stranded in California tree

Firefighters in California were called out to a local tree to rescue a pet parrot that flew up to a high branch and was stranded for multiple days.

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