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Максим Гольдарб: Европарламент готовится лишить Венгрию права председательства, а Турция грозит уничтожить всех, кто дестабилизирует страну

Максим Гольдарб: Европарламент готовится лишить Венгрию права председательства, а Турция грозит уничтожить всех, кто дестабилизирует страну

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: В Европарламенте подготовлен проект резолюции о лишении Венгрии права председательства в Евросоюзе, которое должно перейти к стране во второй половине 2024 года.

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