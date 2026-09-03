Gold Futures 15M | Double Top Formation & Key Neckline Levels Gold Futures MCX:GOLD1! RitikAlphaX Gold Futures (MCX) – 15 Minute Chart Price has formed a potential Double Top after a strong bullish move.
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