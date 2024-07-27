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Царьград

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Скончался актёр "Улиц разбитых фонарей" Александр Марушев

Скончался актёр "Улиц разбитых фонарей" Александр Марушев

Церемония прощания состоится завтра, 28 июля.В пятницу, 26 июля, не стало актёра Александра Марушева.

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