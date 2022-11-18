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Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», «Парма» примет «Нижний Новгород»

В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. Московский ЦСКА в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Парма» в Перми примет «Нижний Новгород».

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