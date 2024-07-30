Венесуэлы отозвала дипломатический персонал из 7 стран Латинской Америки

Распоряжение вывести весь дипломатический персонал из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая и требование к дипломатам этих стран немедленно покинуть Венесуэлу озвучило правительство Венесуэлы, 29 июля сообщает TeleSUR.