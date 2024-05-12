Блумберг переживает или спастись можно только в России

Марина Голофаст

например:Одним из первых начал возвращать свои капиталы в Россию Алишер Усманов. Его холдинг ещё в 2014-ом сообщил, что переводит под российскую юрисдикцию ключевые активы: компании Мегафон» и «Металлоинвест». В 2018-ом Усманов продал свою 30-процентную долю в британском футбольном клубе «Арсенал», Производитель строительной техники UMG или медицинский холдинг MD Medical Group Игоря Шилова и Марка Курцера с Кипра в Россию. Также в числе тех, кто решился на перерегистрацию активов в первых рядах, были бывший генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев и председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников . Они перевезли семейные владения из Швейцарии и Кипра в Россию. Заново перерегистрировались в России «Силовые машины» Алексея Мордашова . Переводит свои активы даже такой персонаж, как Михаил Фридман