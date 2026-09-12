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Регионы России

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Суд в Москве приговорил мужчину к 1,5 годам колонии за выброшенные бутылки, травмировавшие посетительницу

Суд в Москве приговорил мужчину к 1,5 годам колонии за выброшенные бутылки, травмировавшие посетительницу

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который в 2025 году выбросил из окна гостиницы две пустые бутылки из-под просекко, одна из которых попала в голову молодой женщины, отдыхавшей на веранде ресторана в соседнем здании.

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